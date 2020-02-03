Büyükşehir'den çocuklara özel 2 oyun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den çocuklara özel 2 oyun - Son Dakika

Büyükşehir'den çocuklara özel 2 oyun

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Masallar Diyarı" ve "80 Günde Dünya Gezisi" adlı oyunları yarıyıl tatilinde çocuklar için ücretsiz olarak sergiledi.

Büyükşehir'den çocuklara özel 2 oyun, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Masallar Diyarı" ve "80 Günde Dünya Gezisi" adlı oyunları yarıyıl tatilinde çocuklar için ücretsiz olarak sergiledi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sömestr tatilinde çocukların daha verimli vakit geçirmeleri için "Masallar Diyarı" ve "80 Günde Dünya Gezisi" adlı tiyatro oyunlarını sergiledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sömestr tatiline giren öğrenciler için hediyesi olan oyunlar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 farklı gösterim ile sahnelendi. Çocukları masalın büyülü dünyasında, doğaüstü kahraman ve olaylar eşliğinde yolculuğa çıkardığı Masallar Diyarı ile Jules Verne'nin ünlü romanı 80 Günde Devr-i Alem'den uyarlanan 80 Günde Dünya Gezisi adlı oyun çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.


Başkan Zolan, çocukların daha verimli bir tatil geçirmesini istediklerini, bu nedenle Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Masallar Diyarı ile 80 Günde Dünya Gezisi oyunlarını ücretsiz sahnelendiğini kaydederek, "Çocuklarımız tatillerini umarım daha verimli geçirmişlerdir. Onların tiyatroyu sevmesini ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirmesini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

Şehir Tiyatrosu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:00 Kaynak: İHA
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