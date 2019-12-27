Büyükşehir'den Erzurum'a Bilim Merkezi - Son Dakika
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Büyükşehir'den Erzurum'a Bilim Merkezi

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile Erzurum'da Bilim Merkezi Hizmet Protokolü imzaladı.

Büyükşehir'den Erzurum'a Bilim Merkezi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile Erzurum'da Bilim Merkezi Hizmet Protokolü imzaladı. Türkiye'de yerli İHA ve SİHA'ların üretimini yapan BAYKAR Savunma Sistemleri'nin Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Haluk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende imzalar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in makamında atıldı. "Bilim Erzurum" adı verilen proje kapsamında Erzurum'da kurulacak olan Bilim Merkezi'nde her yaştan öğrenciye matematikten teknoloji tasarımına, astronomiden havacılık ve doğa bilimlerine varıncaya kadar birçok alanda eğitimler verilecek.


"Bilim Erzurum" adını taşıyan ve Erzurum'da Bilim Merkezi kurulmasını öngören protokolün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, teknolojinin günümüzün artık değişmez bir parçası olduğunu dile getirerek, "Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere kendimizi mutlaka adapte etmek zorundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi teknolojinin farkındalığıyla yetiştirmeli, onları üretken bir hale getirmeliyiz. Bunun yolu da, çocuklarımızın teknolojiyle iç içe olabilecekleri ortamları oluşturmaktan geçiyor" dedi.


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile bu manada büyük bir işbirliği içerisine girdiklerini anlatan Başkan Sekmen, "Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle Erzurum'da Bilim Merkezi kuracağız. Bu merkezde bilim ve teknoloji atölyelerimiz olacak ve öğrencilerimizi bu merkezde teknolojiyle tanıştıracağız, teknolojik gelişmeleri yakından görmelerini ve takip etmelerini sağlayacağız. Yanı sıra öğrencilerimizin bu merkezde kendilerini geliştirmeleri ve üretkenliklerini üst düzeye taşıyabilmeleri için çeşitli etkinlikler de düzenleyeceğiz" diye konuştu.


Türkiye'nin insansız ve silahsız (İHA-SİHA) hava araçlarını üreten BAYKAR Hava Savunma Sistemleri'nin Genel Müdürü ve aynı zamanda T3 Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Haluk Bayraktar da, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirecekleri "Bilim Erzurum" adlı projeye ilişkin bilgiler verdi. Bayraktar, "Erzurum'da Büyükşehir Belediyemizin kuracağı Bilim Merkezi'nde 5 ayrı atölyemiz olacak. Bu atölyeler Matematik Tasarım, Teknoloji, Havacılık, Astronomi Uzay ve Doğa Bilimleri alanında şekillendirilecek. Bu merkez Erzurum'da her yıl on binlerce öğrencimize hizmet verecek" ifadesini kullandı.


"Bilim Erzurum" projesinin İstanbul'dan sonra ilk defa Erzurum'a özel bir konsept olduğunu dile getiren Bayraktar, "Modern bir eğitimle burada pratik bir şekilde proje odaklı çalışmalar yürütülecek. Burada eğitim gören öğrenciler, Türkiye Milli Teknoloji hamlesinin bir parçası olacaklar. Teknoloji ve proje yarışmalarına bu merkezde şimdiden hazırlanmaya başlayacaklar. Biz güçlü bir ülke olmanın yolunun buradan geçtiğini değerlendiriyoruz. Bu faaliyetlerin Anadolu'nun bereketiyle buluşuyor ve önemli bir adımın Erzurum'da atılıyor olmasından büyük bir şeref duyuyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ise, bu seferberliğin ortağı olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bütün gönüllülerimizle ve tüm ekiplerimizle 'Bilim Erzurum' projemizi birlikte yürüteceğiz" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ile T3 Vakfı'nın birlikte yürüteceği "Bilim Erzurum" projesinin hizmet protokolü karşılıklı imza altına alındı. - ERZURUM

Türkiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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