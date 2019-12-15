Büyükşehir'den muhtarlara kırtasiye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den muhtarlara kırtasiye yardımı - Son Dakika

Büyükşehir'den muhtarlara kırtasiye yardımı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesi için kırtasiye yardımında bulundu.

Büyükşehir'den muhtarlara kırtasiye yardımı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermesi için kırtasiye yardımında bulundu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 mahalle muhtarların vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullandıkları kırtasiye malzemelerini her yıl düzenli olarak karşılıyor. Sağlanan yardımlarla önemli bir masraftan kurtulan muhtarlar, yardımlarla vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Kocaeli genelinde muhtarlara yapılan kırtasiye yardımı kolilerinde muhtarların gündelik işlerinde kullandığı pilot kalem, tükenmez kalem, A4 şeffaf poşet dosya, ıstampa, ıstampa mürekkebi, mekanizmalı geniş klasör, mekanizmalı dar klasör, yapıştırıcı, A4 plastik telli dosya, diplomat zarfı ve A4 kağıt bulunuyor.


Destekler kapsamında muhtarlık bürolarına toplamda 5 bin 800 adet plastik masa, 15 bin 700 adet plastik tabure, 16 bin 200 adet plastik sandalye ve 180 takım ofis mobilyası tedarik edildi. Sağlanan yardımlarla önemli bir masraftan kurtulduklarını ifade eden muhtarlar, bu yardımlarla vatandaşa daha iyi hizmet verdiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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