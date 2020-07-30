Büyükşehir'den yangında zarar gören çiftçilere yardım eli - Son Dakika

Büyükşehir'den yangında zarar gören çiftçilere yardım eli

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi yardım elini ihtiyaç duyan vatandaşlara uzatmaya devam ediyor. Ev, hayvan damı ve ahırlarında çıkan yangın sonucu sürülerini, saman ve yemlerini kaybeden iki ailenin yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Ailelere saman, yem ve koç desteğinde bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde Buharkent ve Kuyucak'ta ev ve ahırları yanan ailelerin yarasına merhemi Aydın Büyükşehir Belediyesi sürdü. Kuyucak'ın Aksaz Mahallesi'nde ikamet eden Kavak ailesinin evi ve ahırı henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenden dolayı yandı. 30 küçükbaş hayvanı yangında telef olan aileye yardımı Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Büyükşehir ekipleri yaptı. Az sayıda küçükbaş hayvanı kalan aileye sakız koçu ve yem desteği sağlandı.

"Büyükşehir yalnız bırakmadı"

Yaşanan talihsiz olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni yanlarında gördükleri için mutlu olduklarını belirten Ercan Kavak, "Samanlarımızı indirdikten bir saat sonra maalesef böyle bir olay yaşadık. 30 hayvanım telef oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ve köylülerimiz yardımda bulundu. Büyükşehirimiz saman, yonca, yem ve koç yardımında bulundu. Özlem Başkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" dedi.

"Saman ve yem desteği verildi"

Kuyucak'taki olaya benzer başka bir hadise de Buharkent'in Ericek Mahallesi'nde yaşandı. Can ailesinin hayvan damında çıkan yangın sonucu saman ve yemleri kül oldu. Yaşanan olay sonrasında ailenin düştüğü zor duruma karşı sessiz kalmayan Büyükşehir Belediyesi, aileye saman ve yem desteğinde bulundu.