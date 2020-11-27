Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantısının ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gündemindeki konuları karara bağlamak üzere toplandı.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleşen meclis toplantısında plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı performans programı görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı performans programında 47 performans hedefi, söz konusu hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek 187 faaliyet/proje için 1 milyar 45 milyon 680 bin lira faaliyet gideri, 454 milyon 320 bin lira genel yönetim gideri olmak üzere toplam 1 milyar 500 milyon lira kullanılması planlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin 2021 yılı performans programı ve 2021 mali yılı bütçe kararnamesi hususunda hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporlarının da yer aldığı toplam 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yeni tip koronavirüs dolayısıyla tedavi gördüğünü hatırlatan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ın da karantinada olduğunu belirterek, meclis adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisinin ardından KASKİ Genel Kurulu da toplanarak, gündem maddelerini görüşüp karara bağladı. KASKİ'nin 2021 yılı bütçesi 450 milyon lira olarak kabul edildi.