Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu - Son Dakika Spor

Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı öğrencilerle söyleşide buluştu.

Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı öğrencilerle söyleşide buluştu. Özlüce'de bulunan Özel Kültür Okulları'nda yapılan etkinlikte öğrenciler, Büyükşehir'in Efelerini tribünden destekleyeceklerinin sözünü verdi.


Efeler Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezonunda gösterdiği performans ve aldığı sonuçlarla büyük alkış toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü voleybol takımı öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik için Özel Kültür Okulları Özlüce Kampüsü'ne gelen sporcular, okul girişinde öğrencilerin coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Önce okulun voleybol kulübüyle sohbet eden sporcular daha sonra konferans salonunu dolduran öğrencilerin sorularını cevapladı. Oldukça eğlenceli geçen etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Murat Mestan öğrencilere sporun hayatlarının her anında olması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün birçok branşta faaliyet gösterdiğini belirten Mestan, "Spordan kopmayın. Sporu, sanatı okulunuzla birlikte yürütebilirsiniz. Kulübümüzde voleybol ile birlikte 21 branşımız var. Spor yapmak isteyen herkese kapımız açık. Efeler liginde Bursa'yı temsil ediyoruz. Voleybol sizlerle güzel. Hepinizi maçlarımıza bekliyoruz" dedi.


Söyleşinin ardından okul müdür yardımcısı Hüseyin Ülkü takım adına Fazıl Demirci'ye çiçek takdim ederken, Eslem Taşan isimli öğrenci Murat Mestan'a kendisi için yaptığı illüstrasyon tabloyu hediye etti. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Efeler, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Brentford, Emre Mor'a talip oldu
Caner Erkin, Şenol Güneş'e isyan etti: Ne demek istedi, anlamadım Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi Menajeri, Babel'in Ajax'la anlaştığını duyurdu

Son Dakika Haberleri
16:36 ING All-Star 2020'de forma giyecek oyuncular belli oldu - Son Dakika Spor
16:28 Brentford, Emre Mor'a talip oldu - Son Dakika Spor
16:28 ING All Star 2020'de yer alacak basketbolcular belli oldu - Son Dakika Spor
16:26 Futbolda devrim gibi model - Son Dakika Spor
16:26 Transferde son dakika | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti! - Son Dakika Spor
16:11 Caner Erkin, Şenol Güneş'e isyan etti: Ne demek istedi, anlamadım - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'in Efeleri gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]