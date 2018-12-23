Antalya Büyükşehir Belediyesi
ile Akdeniz Üniversitesi
işbirliğiyle düzenlenen, "Büyükşehir Kampüste" etkinliği devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk
Konferans Salonunda yapılan etkinliğin beşinci gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in eşi Ebru Türel, Antalyaspor
Başkanı Ali Şafak Öztürk
, Prof. Dr. Ömer Özkan
, oyuncu Mehmet Özgür
ve AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç
öğrencilerle buluştu.
Prof. Dr. Ömer Özkan, 2002 yılında Antalya'ya geldiğinde
şehrin görüntüsünün bugünkünden çok daha farklı olduğunu kaydetti. G-20 Zirvesi'nin Antalya için milat olduğunu belirten Özkan, sağlık alanında Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel ile fikir alışverişinde bulunarak önemli projeleri hayata
geçirmek istediklerini kaydetti.
AK Parti MKYK Üyesi Enç de geçmişte kız kardeşinin 9 Eylül
Tıp Fakültesi'ne baş örtüsü
sebebiyle alınmadığını, o gün bu ülkede bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı. Öğrencilerin siyasileri her zaman sorgulamaları gerektiğini ifade eden Enç, yaklaşan seçimlerde oy verirken adayları bu çerçevede değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak
Öztürk ise spor şehri olan Antalya'nın altyapısının başarıya uygun olduğunu aktardı.
AŞT Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Özgür de 5 yıl önce teknik hiçbir imkanları olmadığını belirterek, şimdi Gündoğmuş
ve Kumluca
'da Avrupa
standartlarında iki yeni sahne yapıldığını bildirdi.