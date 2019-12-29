Büyükşehir'li boksörlerden 2 madalya - Son Dakika
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Büyükşehir'li boksörlerden 2 madalya

6 saat önce

Büyükşehir Belediyespor'un boksörleri, Erzurum'da tamamlanan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.

Büyükşehir'li boksörlerden 2 madalya, System.String[]

Büyükşehir Belediyespor'un boksörleri, Erzurum'da tamamlanan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 22-27 Aralık tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Yenişehir Spor Salonu'nda yapılan maçlarda, 350 sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonaya 5 sporcusu ile katıldı. 53 kilogramda Azad Demirhan ve 60 kilogramda Yasin Yılmaz, üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Yeşil-beyazlı bir başka sporcu Mert Kemal Ergün ise şampiyonayı 81 kilogramda beşinci sırada tamamladı.


Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda takım halinde dördüncü oldu. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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