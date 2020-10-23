Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor

23.10.2020 16:51
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" için 10 milyon Türk lirası değerindeki projeyi hayata geçiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" için 10 milyon Türk lirası değerindeki projeyi hayata geçiriyor. Yaklaşık 10 dönüme kurulacak olan tesis sokak hayvanlarının yeni yuvası olacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarını çevrede risk yaratmalarını önlemek ve hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebilmek adına çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, yeni bir proje ile koruma ve iyileştirme çalışmalarını arttırarak, sokak hayvanlarının imkanlarını arttıracak. Gaziantep'in Burç Bölgesi, Yazıbağ Mahallesi'nde hayata geçecek olan ve 10 dönüme yayılan projenin 2021 yılının ilk aylarında hayata geçmesi planlanıyor. "Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" nin içinde hayvanlar için ameliyathane, klinik hizmetleri, kulübeler, bakım odaları, gezinti alanları gibi sahalar olacak. Çok sayıda hayvana toplu olarak bakım yapılabilecek ve tedavi edebilecek merkezde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların da bakım ve tedavileri yapılabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, 10 dönümde hayata geçecek ve ortalama 10 milyon liralık bütçeye sahip proje hakkında bilgi vererek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sadece il merkezinde değil, kentin tüm ilçeleri ile 650 köyün tümüne hizmet etmekteyiz. Başıboş köpekleri toplayıp mevcut barınağımıza getiriyoruz. Barınakta gerekli tedavi ve bakımları yapılıyor. Sonra da kısırlaştırıyoruz. Kulaklarına ciplerini takıyoruz. Gerekli tüm aşıları yapılıyor. İyileşme süresi biten köpekleri aldığımız bölgeye tekrar bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 20 noktasında büyük besleme noktalarımız, 120 noktasında da küçük besleme noktalarımız var. Bir aracımız her gün bu noktalara giderek dezenfekte ve bakımlarını yapıp hayvanların yemeklerini bırakıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan dostu kentiz. Hayvanları seviyoruz. Onlarla beraber yaşamaya alışmış bir şehiriz. Hayvanat bahçesindeki barınağın küçük gelmeye başlaması üzerine böyle bir projeyi gündemimize aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in talimatı doğrultusunda yeni bir yer yapmaya karar verdik. Hayvanat bahçesindeki barınağımız da faaliyetine devam edecek. Yapılacak barınakta hayvanların gerekli tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız. Bizim sokak hayvanlarıyla birebir yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hayvan sevmeyen insan da sevemez" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor
Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor - Son Dakika

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