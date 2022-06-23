Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınada meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.

Akhisar ilçe merkezinde öğleden sonra kısa sürede etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine, elektrik hatlarında arıza meydana gelmesine, araçların zarar görmesine ve çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Olumsuzlukların Akhisarlılara sorun yaşatmaması için hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etti. Kırkağaç, Gördes, Saruhanlı ve Gölmarmara ekipleri de çalışmalara destek amacıyla ilçeye sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri yağışın getirdiği kısmi su baskınlarının ve enerji kaynaklı arızaların trafik ve günlük yaşam akışına tehlike oluşturmaması için büyük gayret sarf etti. - MANİSA