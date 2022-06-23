Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu

23.06.2022 23:26
Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınada meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınada meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.

Akhisar ilçe merkezinde öğleden sonra kısa sürede etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine, elektrik hatlarında arıza meydana gelmesine, araçların zarar görmesine ve çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Olumsuzlukların Akhisarlılara sorun yaşatmaması için hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etti. Kırkağaç, Gördes, Saruhanlı ve Gölmarmara ekipleri de çalışmalara destek amacıyla ilçeye sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri yağışın getirdiği kısmi su baskınlarının ve enerji kaynaklı arızaların trafik ve günlük yaşam akışına tehlike oluşturmaması için büyük gayret sarf etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Fırtına, Akhisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement