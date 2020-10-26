Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için işbirliği protokolü - Son Dakika

Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için işbirliği protokolü

26.10.2020 11:22
Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için işbirliği protokolü, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında; hayvansal ve bitkisel üretim yapılarak, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) arasında; hayvansal ve bitkisel üretim yapılarak, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi arasında Konya'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın kadim üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi'nin bugüne kadar biriktirdiği akademik bilgiyi Büyükşehir olarak sahada elde ettikleri tecrübe ile birleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi. Bir sanayi ve kültür şehri olan Konya'nın aynı zamanda çok önemli bir tarım şehri olduğunu da vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Tarımsal üretimin artırılması ile ilgili de Yeni Büyükşehir Yasası'ndan sonra çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu protokol ile kurulacak Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi, inşallah üniversitemizin akademik birikimiyle bizim 6 yıldır sahada elde ettiğimiz birikimi harmanlayarak, özellikle genç çiftçi eğitiminde ve yeni ürünlerin üretilmesi konusunda bir araştırma laboratuvarı merkezi haline dönüşecek. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı sıfatıyla da özellikle şehrimize gelen belediye personelinin eğitimleri ile ilgili faaliyetlerinde de burayı kullanmak ve bilgi birikimimizi onlara aktarmak istiyoruz. Konya, çok önemli bir tarımsal ekipman üreticisi. Ayrıca ileride Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TarMakBir) ile yapacağımız protokol ile de inşallah Konya'da, üretilen teknolojiyi özellikle yurt dışından gelenlere göstereceğiz ve ileride o bölgelerde satışıyla ilgili bir farkındalık oluşacak" dedi.

"Konya'nın tarımına çok önemli katkı sunacak"

İmzalanan protokolle üniversiteye ait seraların modernizasyonunun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceğini aktaran Başkan Altay, "Yönetimde ortak akıl ve fikir birliğini önemsiyoruz. Bu protokolün Konya'nın tarımına çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Yurt dışındaki modeller incelenerek ortaya konulmuş ve en önemlisi de çiftçilerimizin daha nitelikli üretim yapmasının önünü açacak bir protokol imzalıyoruz. Rektörümüz seçildiği günden itibaren belediyelerimizle çok yoğun bir mesai içerisinde. Üniversitemizin bilgi birikimini her alanda Konya'nın gelişimine sunuyor. Rektörümüz nezdinde üniversitemizin tüm akademik kadrolarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya Büyükşehir, Türkiye'de ve dünyada en yenilikçi belediyelerden"

SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise, görevi devraldıkları andan itibaren birçok alanda protokol imzaladıklarını kaydederek, "Bu protokol kapsamında da üniversitemizin şehirle ve aynı zamanda da şehrimizin ihtiyaçları olan konulara yönelik iş birliğinin sürdürülmesini önemsiyoruz. Protokoller arasında en fazla önem arz eden noktalarından birisi Büyükşehir Belediyemizle yaptığımız protokolüdür. Bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına teşekkür ederek bu protokolün önemini belirtmek isterim. Büyükşehir Belediyemiz Türkiye'de lokomotif olan belediyelerden bir tanesi. Türkiye'de ve dünyada büyükşehir belediyesi imajı içerisinde en önde gelen, en yenilikçi, en fazla ilkleri gerçekleştiren bir belediyedir. Bu anlamda üniversitemiz ile yaptıkları protokol bizim adımıza da büyük önem arz ediyor. Konya bir tarım ve sanayi şehri. Bu tarım şehrinde bölgedeki en köklü üniversite olan Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesindeki akademik kadromuz, üniversitemizin bilimsel alandaki çalışmalarını şehrimizin tarım alanındaki veya bu alana yönelik hayvansal alanlardaki yenilikçi ve genç girişimcileri destekleyici noktalarda bilgilerini paylaşacak. Bu, bilgilerin topluma kazandırılmasının sağlanması adına önem arz ediyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine bilimsel dokunuşlarla katkı sağlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Rektör Prof. Dr. Aksoy, hayvansal ve bitkisel üretim yapılması, ürünlerin pazarlanması, değerlendirilmesi, tarımsal faaliyetlerle ilişkili tüm kalemlerde ortak çalışma yürütülmesi ve tarımsal eğitim alanında ortak stratejiler geliştirilerek uygulanması amacı taşıyan iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi kurulmasını, tarımsal organizasyonların birlikte yapılması, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin SÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerinin ve proje kapsamındaki personel ve üreticilerin teknik gezi ve saha çalışmalarını sağlaması, mutabık kalınan tür, çeşit ve sayıda hayvan ve bitki tedarik-teslimi görevini üstlenmesi, üniversite alanında bulunan eğitim seralarının modernize edilmesi, genç çiftçi eğitiminin ortak yürütülmesi, örnek köy projesinin ortak yürütülmesi, Meram Bağlarının yeniden canlandırılması gibi konularda ortak çalışma yürütülmesini kapsıyor. - KONYA

Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için işbirliği protokolü

Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir ve SÜ'den Konya tarımı için işbirliği protokolü - Son Dakika Ekonomi

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