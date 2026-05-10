Büyükşehir’den Anneler Günü’nde duygu dolu jest: Şehir kırmızı güllerle süslendi

10.05.2026 17:25
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde şehir genelindeki açık hava reklam panolarını kırmızı güllerle donatarak anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Başkan Fırat Görgel’in mesajını taşıyan güller vatandaşlara dağıtılırken, ortaya çıkan görüntüler şehirde sevgi ve vefa dolu anlar yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nü anlamlı ve farklı bir etkinlikle kutladı. Şehrin birçok noktasındaki açık hava reklam alanları kırmızı güllerle süslenirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in kutlama mesajını taşıyan çiçekler vatandaşlara hediye edildi. Şehir merkezinde yoğun ilgi gören çalışma, annelere duyulan sevgi ve minnetin kamusal alanda görünür hale gelmesini sağladı.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI KIRMIZI GÜLLERLE DONATILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan farkındalık çalışması kapsamında, kentin işlek cadde ve meydanlarında bulunan açık hava reklam alanları kırmızı güllerle süslendi. Başkan Fırat Görgel’in Anneler Günü mesajının yer aldığı güller, vatandaşların ücretsiz şekilde alarak annelerine hediye edebileceği şekilde panolara yerleştirildi.

Kısa sürede büyük ilgi gören etkinlik, şehir genelinde duygusal ve renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Hem görsel açıdan dikkat çeken hem de manevi yönüyle takdir toplayan uygulama, vatandaşlardan tam not aldı. Şehirde oluşan sevgi dolu atmosfer, Anneler Günü’nün ruhunu sokaklara taşıdı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN FIRAT GÖRGEL’E TEŞEKKÜR

Etkinlik kapsamında çiçek alan vatandaşlar, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Vatandaşlar, uygulamanın sıradan bir kutlamanın ötesine geçtiğini ve annelere verilen değerin en güzel şekilde hissettirildiğini ifade etti.

Çiçek alan vatandaşlardan Nezaket Yılmaz, etkinliğin kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu belirtirken, Nazife Kar ise annesine hediye alma fırsatı bulamadığını ancak bu jest sayesinde anlamlı bir sürpriz yapacağını söyledi. Ecrin Melike Kaba da Başkan Görgel’in hediyesini annesine ulaştıracağını ifade ederek tüm annelerin gününü kutladı.

ANNELER GÜNÜ’NDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Etkinlik boyunca vatandaşların yaşadığı duygusal anlar dikkat çekti. Reyyan Gezer, annesine ilk kez çiçek götüreceğini belirterek bunun kendisi için unutulmaz bir an olacağını söyledi. Adem Kısa ise eşine ilk kez çiçek götürmesine bu etkinliğin vesile olduğunu ifade etti.

Umut Eren Güler de annesine henüz hediye alamadığını belirterek panodan aldığı çiçeği annesine götüreceğini söyledi ve “Annecim seni çok seviyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin çalışması, Anneler Günü’nde şehir genelinde birlik, sevgi ve vefa duygularını güçlendiren anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Haber: Mehmet Güngördü

