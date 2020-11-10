- Büyükşehirden kırsaldaki kadınlara keçi desteği sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı.

MUĞLA - Muğla'da Tarım ve hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde 140 aileye 420 adet kıl keçisi dağıttı. Son olarak Dalaman'da düzenlenen törende 26 kadın üreticiye 78 kıl keçisi dağıtıldı.

Dalaman'da düzenlenen kıl keçisi dağıtımında kadın üreticiler adına konuşan c "Osman Başkanıma tarıma ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Kıl keçisi desteklemeleri biz kadınlara ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Kamu kurum ve kuruluşları da keşke Büyükşehir Belediyemizin verdiği desteği verseler" dedi.

Başkan Gürün; "Muğlamızda keçi inadın değil üretimin simgesi olacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün " Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve besicilikle ilgili 2015 yılından itibaren başlayan çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yüzde 68'i orman olan Muğla'da orman köylerimizde keçi çok önemli ekonomik gelir. Keçi sütünün, keçi peynirinin fiyatı yüksek. Bir aileye ekonomik olarak emeğinin karşılığını en iyi veren ürünlerden birisi keçidir. Keçi etiyle, sütüyle ve süt mamulleriyle ailenin ekonomisine çok büyük katkılar yapacak.

Üretimin ana aktörü kadınlarımızdır

Her konuda olduğu gibi büyük bir yol göstericimiz olarak Atatürk kadınlarla ilgili tespitini yapmış ve bize bir öğütte bulunmuş. Kadınlarla beraber yürüyün diye. Gerçekten toplum olarak daha hızlı gelişmek istiyorsak kadınlarımızı ön plana çıkartacağız. Toplum ancak kadınıyla erkeğiyle hep beraber kol kola yürüdüğünde çok daha verimli, çok daha faydalı hizmetler üretebiliyor. Hep beraber sevgi içerisinde büyütelim, çoğaltalım aile ekonomimize katkılar sunalım. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Muğlamızın otlaklarında keçi sesleri gelecek, keçi Muğla'mızda inadın değil üretimin simgesi olacak" dedi.