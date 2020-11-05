Büyükşehirle seracılık gelişiyor, üreticiler kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde üretim anlayışıyla hayata geçirdiği yüzde 75 hibeli örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi (Sera) projesi kapsamında, Kırkağaç ilçesinde de seraların konstrüksiyon montaj ve naylon çekim işlemleri hızla devam ediyor. İlk etapta 33 üreticinin faydalanacağı seraların faaliyete geçmesi ile birlikte, ürün çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak üretim gelirlerinin de artması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde seracılığın geliştirilmesi projesi kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdığı sera kurulum çalışmaları Kırkağaç ilçesinde de devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sera kurulumu maliyetini yüzde 75'ini karşılarken; yüzde 25'i de üreticiler tarafından ödeniyor. Örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla Kırkağaç ilçesinde gerçekleştirilen sera kurulum faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 9 mahallede 33 üreticiye sera desteği verileceğini söyledi.

Seraların temel ankraj çalışmaları tamamlandı

Çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Kırkağaç ilçesinde sera temel ankraj çalışmalarımız tamamlandı. 11 adet seranın konstrüksiyon montaj çalışmaları ve 4 adet seranın örtü naylonlarının çekimleri bitti. 3. etap sera projemiz ile birlikte 9 mahallede toplam 33 adet üreticimize sera desteği vermiş olacağız. Seracılık taleplerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız koordinasyonu ile depremden zarar gören Gelenbe, Karakurt, Yağmurlu ve İlyaslar mahallerindeki üreticilerimiz başta olmak üzere, diğer tüm üreticilerimizin yüzde 75 hibeli sera projemizden faydalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize gelir artışı sağlayacak projelerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA