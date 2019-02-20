Buz Gibi Havada Rüzgar Sörfü Yaptılar
21 dakika önce
Buz gibi havada rüzgar sörfü yaptılar ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.
Buz gibi havada rüzgar sörfü yaptılar
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.
Buz gibi havaya rağmen denize açılan sörfçüler havanın ve deniz suyunun soğuk olmasına aldırmadan kış aylarında da rüzgarın ve denizin tadını çıkarmaya devam etti. Rüzgar sörfü yapan gençleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sörf yapanları cep telefonları ile kaydettiler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
Çanakkale'de 5 Dakika Arayla 2 Deprem Meydana Geldi
Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi
Ünlü Futbolcu Emre Mor, Fotoğraflarını Beğenen Güzel Kadına Araba Hediye Etti