Son Dakika Haberleri: Buz Gibi Havada Rüzgar Sörfü Yaptılar

Buz Gibi Havada Rüzgar Sörfü Yaptılar

21 dakika önce

Buz gibi havada rüzgar sörfü yaptılar ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.

Buz gibi havada rüzgar sörfü yaptılar

ÇANAKKALE - Çanakkale'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.
Buz gibi havaya rağmen denize açılan sörfçüler havanın ve deniz suyunun soğuk olmasına aldırmadan kış aylarında da rüzgarın ve denizin tadını çıkarmaya devam etti. Rüzgar sörfü yapan gençleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sörf yapanları cep telefonları ile kaydettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Çanakkale, Genel
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