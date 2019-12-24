Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti - Son Dakika
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Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti

6 saat önce

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında, hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu Sarıkamış'ta üniversite öğrencileri saygı nöbeti tuttu, donarak şehit olan 90 bin askeri andı.

Buz gibi havada Sarıkamış şehitleri için saygı nöbeti, System.String[]

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında, hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu Sarıkamış'ta üniversite öğrencileri saygı nöbeti tuttu, donarak şehit olan 90 bin askeri andı.


Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.


"Sarıkamış'ta hüzünlü süreci birlikte yaşadık"


Programın açılışında konuşan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış'ta hüzünlü bir sürecin yaşandığını söyledi. Kapu, "Biliyorsunuz milletlerin tarihi çok uzun bir döneme yayılır. ve bu süreçte bir çok fetihler olmakla birlikte bunun yanında bazı hüzünlü dönemlerde yaşıyor milletler, biz de millet olarak ümmetin aslında son temsilcisi olarak ifade etmek istiyorum. Gerçekten Çanakkale'de ümmetin son temsilcisi çok güzel bir fetihle süreci devam ettirirken, Sarıkamış'ta hüzünlü süreci birlikte yaşadık. Buraya şu anki gönül coğrafyamızın birçok yerinde insanımız geldi ve burada şehit oldu. Dolayısıyla 22 Aralık ve 10 Ocak arası 1914 ve 1915 yıllarında bu vatan evladı ümmetin evlatları, en aziz olan canlarını bu millet varlığını devam ettirsin diye Allahuekber Dağları'nda soğuğa teslim etti" dedi.


"Belki de düşmandan daha çetin bir düşmanla mücadele ederek şehadet şerbetini içtiler"


90 bin askerin düşmandan daha çetin bir düşman olan soğukla mücadele ederek şehadet şerbeti içtiğini ifade eden Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal, "Kendinden önce şehit olan arkadaşının yerine geçen yüz binlerce şehidimiz var. Sarıkamış'ta da vatanın kurtulması, bekası için bugün yaşadığımız toprakların düşman işgalinden kurtulması için on binlerce askerimiz yokluk içerisinde, soğukla, açlıkla mücadele ederek belki de düşmandan daha çetin bir düşmanla mücadele ederek şahadet şerbetini içtiler. Tabi bugünlerin önemini idrak etmek için özellikle üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu program çok anlamlı, çünkü yeni neslin bugün huzurlu bir şekilde üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl kazanıldığını, toprakları kazanırken ne fedakarlıklar yapıldığını bilmeleri büyük önem arz ediyor" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından askeri kıyafet giyen öğrenciler temsili olarak nöbet değişerek bayrak teslim aldı. Eksi 15 derece soğukta nöbet tutan öğrencilerin soğuktan etkilendiği görüldü. Soğuktan etkilenen öğrencilere ısınmaları için sıcak çorba ikram edildi.


Sarıkamış'ta düzenlenen programa Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı Harun Hayali, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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