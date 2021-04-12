Buz Hokeyi Süper Lig'inde şampiyon Buz Beykoz

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2020-2021 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF) yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, 2-0 öne geçerek namağlup şampiyon oldu.

Buz Beykoz takımı şampiyonluk kupasını, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın elinden aldı.

Lig oyuncularının ödüllendirildiği törende, ligin en iyi kalecisi Buz Adam GSK'den Savelii Voronov, en iyi forvet yine aynı takımdan Konstantin Kuchkin, en iyi defans Buz Beykoz'dan Yusuf Kenan Kars, takımların en iyi oyuncuları ise Buz Beykoz SK'dan Kerem Altun, Zeytinburnu BSK'dan Furkan Şentürk, Buzadam GSK'den Artem Lobanov, Erzurum'dan Fatih Tayğar ve final serisinin en değerli oyuncusu ise Buz Beykoz SK'dan Sergey Kostenko seçildi.

Buz Beykoz Spor Kulübünü tebrik eden TBHF Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Final mücadelesinden ötürü Zeytinburnu ekibini kutluyorum.Tüm kulüplerimiz salgın koşullarına rağmen olağanüstü mücadele gösterdiler. 'Önce Sağlık' ilkesiyle başladığımız sezonumuzu çok şükür tamamladık. Tüm sporcularımıza, antrenör ve idarecilerimize, hakemlerimize, federasyon ve tesis personellerimize, müsabakalarımızın sağlıklı bir şekilde oynanması için büyük çaba sarf eden sağlık kurulumuza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki diğer kategorilerimizi de yine sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlarız."