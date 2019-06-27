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Buzağılar güzellikleri ile yarıştı

1 saat önce

Buzağılar güzellikleri ile yarıştı Sivas Valiliği tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında buzağı güzellik yarışması yapıldı.

Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
Sivas Valiliği tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında buzağı güzellik yarışması yapıldı.
SİVAS - Sivas Valiliği tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında buzağı güzellik yarışması yapıldı.
Sivas Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri Merkeze bağlı Tepeönü köyünde gerçekleşti. Şenliklere Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Program öncesi buzağı güzellik yarışmasına katılacak 0-6 aylık arasındaki buzağıları inceleyen Vali Ayhan, buzağı yetiştiricilerinden bilgiler aldı. Program saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı.
Programda konuşan Sivas Valisi Ayhan, " Sivas'ımızın bütün topraklarının ekilmesini istiyoruz, bütün coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Hiçbir ekili olmayan alanımız kalmasın. Buralarda bereket olsun" dedi.
Konuşmaların ardından ise Halk oyunları ekibi gösteri sergiledi.
Gösterinin ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokol üyeleri tarafından Simental ırkı buzağı kategorisinde ve Montofon ırkı buzağı kategorisinde dereceye giren buzağı yetiştiricilerine ödülleri verildi.
Yarışmada Nazlı isimli buzağısı 1'inci gelen Halil Söyler, ödülü kazandığından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Yarışmada 2'nci olan Jesica isimli buzağının yetiştiricisi ise bir daha ki yarışmada birinciliği hedeflediğini söyledi.
Bahar Şenlikleri kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tırpan ile yem bitkisi hasadının başlangıcını yaptı. Bahar Şenlikleri tuz üretiminin yapıldığı Fadlum tuzlasında sezonun ilk hasadının yapılması ile son buldu.
Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Hilmi Bilgin, Salih Ayhan, Bahar Şenlikleri, Sivas, Genel
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