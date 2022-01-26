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Buzlanan yolda kayan araç takla attı - Son Dakika

Buzlanan yolda kayan araç takla attı

26.01.2022 14:06
Buzlanan yolda kayan araç takla attı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıköy Mahallesinden ilçe merkezine gelen Mehmet Y. idaresindeki 10 TH 096 plakalı araç, yolun buzlu olması sebebiyle kayarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Y. hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine götürülen yaralı şahıs tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

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Balıkesir, Tragger, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda kayan araç takla attı - Son Dakika


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