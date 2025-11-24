C-130 Uçak Kazasının Enkaz İncelemesi Tamamlandı - Son Dakika
C-130 Uçak Kazasının Enkaz İncelemesi Tamamlandı

C-130 Uçak Kazasının Enkaz İncelemesi Tamamlandı
24.11.2025 12:27
MSB, 11 Kasım'da düşen C-130 uçağının enkaz incelemesini tamamlayarak ekibin geri döndüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.

ENKAZ PARÇALARININ KAYSERİDE'Kİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ'NE İNTİKALİ DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze intikali devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan, Gürcistan, Havacılık, Güvenlik, İnceleme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel C-130 Uçak Kazasının Enkaz İncelemesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: C-130 Uçak Kazasının Enkaz İncelemesi Tamamlandı - Son Dakika
