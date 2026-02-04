Çad'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çad'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı

Çad\'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı
04.02.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER) tarafından Afrika ülkelerinden Çad'da 19-30 Ocak tarihleri arasında "Kardeşlik Seferberliği Haftası" kapsamında gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, kalıcı eserlerin açılışıyla taçlandı.

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER) tarafından Afrika ülkelerinden Çad'da 19-30 Ocak tarihleri arasında "Kardeşlik Seferberliği Haftası" kapsamında gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, kalıcı eserlerin açılışıyla taçlandı.

Türkiye'den uzanan iyilik eli, Çad'ın başkenti Encemine başta olmak üzere farklı bölgelerde eğitim, sağlık, barınma ve ibadet alanlarında hayata geçirilen projelerle somut karşılık buldu. Programın merkezinde yer alan Darüsselam Kız Yetimhanesi, gerçekleştirilen çalışmaların en dikkat çeken projelerinden biri oldu. Uzun süredir devam eden inşaat sürecinin ardından tamamlanan yetimhane, Afrika'da ailesini kaybetmiş kız çocukları için güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Kardeşlik Seferberliği Haftası boyunca yapılan eserler, belirlenen bir program çerçevesinde art arda hizmete alındı. Açılışlar, sağlık alanında bölge için önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Hazreti Eyüp Hastanesi ile başladı. Hastanenin açılışı, Çad devlet protokolü ile birlikte Çad Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Resmi düzeyde yapılan bu açılış, Türkiye ile Çad arasındaki insani işbirliğinin sahadaki en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Sağlık yatırımlarının ardından yetim çocukların barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik Darüsselam Sevgi Evi Yetimhanesi açıldı. Devamında ise bölge halkının uzun süredir ihtiyaç duyduğu ibadet alanları olan Bilal-i Habeşi Camii ve Nasrullah Camii dualarla hizmete açıldı. Ayrıca Dar'ül İhsan Umutevi Yetimhanesi, meslek edindirmeye yönelik Hazreti İdris Dikiş Atölyesi, Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi, Rabiat'ül Adeviyye Dikiş Atölyesi ile Bokoro'daki kız okuluna iki sınıf ilavesi de tamamlanarak eğitim ve üretim odaklı projeler hayata geçirildi. Açılan atölyelerin özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımına katkı sunması bekleniyor.

"Adını Recep Tayyip Erdoğan koyacağımız bir okul projemiz var"

Darüsselam Kız Yetimhanesi'nin açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Murat Uğur, yapılan çalışmanın sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Birçok projenin açılışı için Çad'da bulunduklarını belirten Uğur, "Burası 96 yetim kız çocuğumuzun kalacağı bir yetimhane. Burayı bitirmek yaklaşık iki yıllık bir sürecimizi aldı. Açılışını yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde yetim oldukları resmi olarak belgelendirilmiş kız çocuklarımızı buraya alacağız. Burada barınmalarını sağlayacağız. Çocuklar sadece yetimhanede kalmayacak, eğitimlerini alacak, okula gidecek. Tüm bunların hepsi bağışçılarımızın destekleriyle gelişecek. Buranın aynısı yan tarafta erkek yetimhanesi olarak da var. Orada 120 erkek çocuk var. Bu çocukların bütün giyim, kuşam ve yemek gibi imkanları sağlarken aynı zamanda biz bu çocukları okula da gönderiyoruz. Burada da aynı uygulamayı yapacağız. Daha öncesinde de burada Fatih Sultan Mehmet Han Camii inşa edildi. 11 dönümlük alan üzerine kurulu UKABDER Külliyesi içerisinde Dar'ül Ferah Erkek Yetimhanesi, Darüsselam Kız Yetimhanesi yapıldı. Burada sağlık ocağı ve iki adet yarı açık alanda Kur'an kursu yapılacak. Bundan sonraki aşamada bütün bunları tamamladıktan sonra kalan alana da 3 bloktan oluşan ilkokul, ortaokul, lise şeklinde adını da Recep Tayyip Erdoğan koyacağımız bir okul projemiz var. Okul projemiz daha kapsamlı maliyeleri olan bir proje olduğu için onu en sona bırakıyoruz" dedi. Uğur, gönüllülere ve bağışçılara teşekkür etti.

Afrika Çad'da bir hafta boyunca süren çalışmalarla yalnızca binalar değil, umut, kardeşlik ve dayanışmanın da inşa edildiğini, su kuyusu açılışları, erzak, yemek ve kıyafet dağıtımları ile dolu dolu bir 'Kardeşlik Haftası' programı düzenlediklerini ifade eden dernek yetkilileri, "Türk sancağının dalgalandığı bu topraklarda atılan her adımın, bölge halkının geleceğine kalıcı katkılar sunmasını hedefliyoruz. Amacımız her zaman mazlum kardeşlerimizin yanında olmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismine burada böyle güzel bir projede yer verecek olduğumuz için de ayrıca heyecanımızı dile getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Afrika, Yerel, Çad, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çad'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Tahran’daki bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan küle döndü Tahran'daki bir çarşıda yangın çıktı: 200 dükkan küle döndü

13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:12:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çad'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.