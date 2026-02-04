Çad\'da Kardeşlik Seferberliği Haftası Yapıldı

Kardeşlik Seferberliği Uluslararası İnsani Yardım Derneği (UKABDER) tarafından Afrika ülkelerinden Çad'da 19-30 Ocak tarihleri arasında "Kardeşlik Seferberliği Haftası" kapsamında gerçekleştirilen insani yardım çalışmaları, kalıcı eserlerin açılışıyla taçlandı.

Türkiye'den uzanan iyilik eli, Çad'ın başkenti Encemine başta olmak üzere farklı bölgelerde eğitim, sağlık, barınma ve ibadet alanlarında hayata geçirilen projelerle somut karşılık buldu. Programın merkezinde yer alan Darüsselam Kız Yetimhanesi, gerçekleştirilen çalışmaların en dikkat çeken projelerinden biri oldu. Uzun süredir devam eden inşaat sürecinin ardından tamamlanan yetimhane, Afrika'da ailesini kaybetmiş kız çocukları için güvenli bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Kardeşlik Seferberliği Haftası boyunca yapılan eserler, belirlenen bir program çerçevesinde art arda hizmete alındı. Açılışlar, sağlık alanında bölge için önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Hazreti Eyüp Hastanesi ile başladı. Hastanenin açılışı, Çad devlet protokolü ile birlikte Çad Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Resmi düzeyde yapılan bu açılış, Türkiye ile Çad arasındaki insani işbirliğinin sahadaki en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Sağlık yatırımlarının ardından yetim çocukların barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarına yönelik Darüsselam Sevgi Evi Yetimhanesi açıldı. Devamında ise bölge halkının uzun süredir ihtiyaç duyduğu ibadet alanları olan Bilal-i Habeşi Camii ve Nasrullah Camii dualarla hizmete açıldı. Ayrıca Dar'ül İhsan Umutevi Yetimhanesi, meslek edindirmeye yönelik Hazreti İdris Dikiş Atölyesi, Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi, Rabiat'ül Adeviyye Dikiş Atölyesi ile Bokoro'daki kız okuluna iki sınıf ilavesi de tamamlanarak eğitim ve üretim odaklı projeler hayata geçirildi. Açılan atölyelerin özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik hayata katılımına katkı sunması bekleniyor.

"Adını Recep Tayyip Erdoğan koyacağımız bir okul projemiz var"

Darüsselam Kız Yetimhanesi'nin açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Murat Uğur, yapılan çalışmanın sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Birçok projenin açılışı için Çad'da bulunduklarını belirten Uğur, "Burası 96 yetim kız çocuğumuzun kalacağı bir yetimhane. Burayı bitirmek yaklaşık iki yıllık bir sürecimizi aldı. Açılışını yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde yetim oldukları resmi olarak belgelendirilmiş kız çocuklarımızı buraya alacağız. Burada barınmalarını sağlayacağız. Çocuklar sadece yetimhanede kalmayacak, eğitimlerini alacak, okula gidecek. Tüm bunların hepsi bağışçılarımızın destekleriyle gelişecek. Buranın aynısı yan tarafta erkek yetimhanesi olarak da var. Orada 120 erkek çocuk var. Bu çocukların bütün giyim, kuşam ve yemek gibi imkanları sağlarken aynı zamanda biz bu çocukları okula da gönderiyoruz. Burada da aynı uygulamayı yapacağız. Daha öncesinde de burada Fatih Sultan Mehmet Han Camii inşa edildi. 11 dönümlük alan üzerine kurulu UKABDER Külliyesi içerisinde Dar'ül Ferah Erkek Yetimhanesi, Darüsselam Kız Yetimhanesi yapıldı. Burada sağlık ocağı ve iki adet yarı açık alanda Kur'an kursu yapılacak. Bundan sonraki aşamada bütün bunları tamamladıktan sonra kalan alana da 3 bloktan oluşan ilkokul, ortaokul, lise şeklinde adını da Recep Tayyip Erdoğan koyacağımız bir okul projemiz var. Okul projemiz daha kapsamlı maliyeleri olan bir proje olduğu için onu en sona bırakıyoruz" dedi. Uğur, gönüllülere ve bağışçılara teşekkür etti.

Afrika Çad'da bir hafta boyunca süren çalışmalarla yalnızca binalar değil, umut, kardeşlik ve dayanışmanın da inşa edildiğini, su kuyusu açılışları, erzak, yemek ve kıyafet dağıtımları ile dolu dolu bir 'Kardeşlik Haftası' programı düzenlediklerini ifade eden dernek yetkilileri, "Türk sancağının dalgalandığı bu topraklarda atılan her adımın, bölge halkının geleceğine kalıcı katkılar sunmasını hedefliyoruz. Amacımız her zaman mazlum kardeşlerimizin yanında olmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismine burada böyle güzel bir projede yer verecek olduğumuz için de ayrıca heyecanımızı dile getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL