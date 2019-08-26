Çad'da susam ektirip Türkiye'ye getirecekler

Türk iş adamları tarafından Afrika ülkesi Çad'da yetiştirilecek susamlar Türkiye'ye getirilecek.



Torbalı Ticaret Odası (TTO), önceki gün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ile Ege ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde susam sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy'un ev sahipliğindeki toplantıda bir araya geldi.



İki ülkenin cumhurbaşkanının ekonomik iş birliğinin artması talimatı verdiğini söyleyen Encemine Büyükelçisi Ergen, susam üretimi konusunda çalışma başlatıldığını belirtti. Türkiye'nin Çad'dan yaptığı ithalatın büyük bir bölümünün susamdan oluştuğunu ifade eden Ergen, "TİKA desteği ile Çad'da başlattığımız kalkınma projesinin Türkiye ayağında önemli bir adım attık" dedi. Ergen "Başlattığımız proje bir kalkınma projesidir. Çad'da ekim yaptırdık, şimdi hasat zamanı. Ektirdiğimiz susamları Türkiye'deki alıcılar ile buluşturacağız. Bu konuda Torbalı Ticaret Odası bizi sektör temsilcileri ile buluşturdu. İnanıyorum ki gelecek yıllarda proje daha da kökleşip Çad'da en önemli aktörler Türk iş adamları olacaktır" dedi.



Projenin Türkiye ayağına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Dış ticarete çok önem veriyoruz. Yılbaşında faaliyete geçirdiğimiz dış ticaret birimimizde önemli işlere imza attık. Bugün de Çad'da kalkınmayı sağlayacak, Türkiye'de de susam alıcılarına önemli bir avantaj sağlayacak projeye ev sahipliği yaptık" dedi.



İzmir ve Mersin bölgesindeki susam alıcıları için Çad'ın önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Olgun, "TİKA ve büyükelçiliğimiz önemli bir çalışma başlattı. Bizim ülke olarak Afrika'da olmamız çok önemli. Bu bölgeler oldukça bakir. Gelişmiş tüm ülkeler buralarda önemli işlere imza atıyor. Bizim tarihsel bağlarımız mevcut. Daha fazla etkili olmamız için ticari iş birliklerimizi artırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'ye gelen Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülkenin 60 milyon dolar olan ticaret hacmini 100 milyon dolara çıkarma kararı alınmıştı. - İZMİR