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Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu - Son Dakika

Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu

01.09.2021 09:15
Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu, System.String[]

İDDEF, Çad'ın Abeşe şehrindeki Türk Bahçesi Mahallesi'nde açtığı donanımlı su kuyusu ile milyonlarca kişiyi temiz suya kavuşturdu.

İDDEF, Çad'ın Abeşe şehrindeki Türk Bahçesi Mahallesi'nde açtığı donanımlı su kuyusu ile milyonlarca kişiyi temiz suya kavuşturdu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Orta Afrika ülkesi Çad'ın Abeşe şehrinde susuzluk ve kirli su problemlerinden etkilenen 1 milyon insana hayırseverlerin destekleriyle umut oldu. Son yılların en büyük su krizlerinden birisinin yaşandığı Abeşe'deki insanların sesine kulak veren İDDEF, Osmanlı Devleti döneminden kalma Türk Bahçesi Mahallesi'nde elektrik pompalı, güneş enerjili ve 16 çeşmeden oluşan tam donanımlı su kuyusu açtı. Su kuyusunun açılmasıyla bölge halkı temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı.

İDDEF'in Çad'daki yerel görevlileri aracılığıyla sahada yaptığı incelemelerde su krizinin yaşandığının tespit edilmesiyle hazırlanan su kuyusu projesi iki ay gibi bir sürede tamamlanarak hizmete alındı. Çad Ümmet-i Muhammet Su Kuyusu'nun açılış törenine Abeşe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Said Mirer, İDDEF Çad Temsilcisi Muhammed Hüseyin, yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı.

Abeşe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Said Mirer törende yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle Abeşe halkımız adına federasyona ve hayırseverlerimize teşekkür ederim. Türk Bahçesi Mahallesi'nde bizim yapamadığımız, su bulamadığımız yerde sizler halkımızı suya kavuşturdunuz. Sizler Türkiye olarak bu bölgede yabancı değilsiniz, Osmanlı'dan bu yana Türkler bizimle beraberdi. İslam adına bu kardeşliğimizin daha da artmasını temenni ediyorum. Bölgede yaptığınız çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi.

Törende konuşan İDDEF Çad Temsilcisi Muhammed Hüseyin ise, "Çad'ın başkenti Encemine'den yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Abeşe şehrindeyiz. Bu bölgede bir mahalle var ve Türk Bahçesi Mahallesi olarak tanınıyor. Burası Osmanlı'dan kalma bir mahalledir. Mahalle sakinlerinin su problemi çok fazlaydı. Kardeşlerimizin su sorununu çözebilmek için harekete geçtik. Allah'a şükürler olsun şu an büyük bir su kuyusu projemizi tamamladık ve açılışını gerçekleştirdik. Normal şartlarda buradaki aileler el arabasıyla, kovalarla, bidonlarla ya da eşeklerle uzaktan su getirmeye çalışıyorlardı. Bunu yaparken ise özellikle kadınlar ve kız çocukları hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Su kuyusunun açılmasıyla birlikte bölge sakinleri çok kolay bir şekilde suyun kaynağına ulaşabildiler. Projenin tamamlanması için katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize Çad'dan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her bir bağışçımızdan Allah razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Çad Ümmet-i Muhammet Su Kuyusu dualarla hizmete açıldı ve halk bidonlarını, kovalarını doldurdu. İDDEF tarafından Abeşe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Said Mirer'e plaket takdim edildi. Çad'daki su kuyusu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Çad'ın üçüncü büyük şehri olan ve 1 milyon kişinin etkilendiği Abeşe'de büyük bir su krizi yaşanıyordu. Bir yanda suya kavuşmak için kilometrelerce yürüyen insanlar bir yanda ise sadece bir bidon suyun 3 dolara satıldığı bir durum vardı. Parası olmayan zor durumdaki kardeşlerimizin ise yaşadığı susuzluk problemi içler acısı durumdaydı. Ülkedeki yerel görevlilerimizin sahada yaptığı tespit ve araştırmaların ardından ise hiç vakit kaybetmeden su kuyusu projemizin çalışmalarını başlattık. Acilen su kuyusuna ihtiyaç duyan milyonlarca kardeşimizi hayırseverlerimizin destekleriyle iki ay gibi kısa sürede temiz suya kavuşturduk. 1 milyonu aşkın insanın su kriziyle boğuştuğu Abeşe'de, Osmanlı bakiyesi Türk Bahçesi Mahallesi'nde açtığımız donanımlı kuyuyla bölgedeki kardeşlerimiz temiz suya kavuşmanın sevincini yaşadı. Yaşam kaynağımız suyun vesilesiyle çocukların yüzünde mutluluk, annelerin yüreğinde umut vardı. Buradaki kardeşlerimizin kendilerini Osmanlı ve Türkiye'nin bir parçası olarak görmeleri hasebiyle biz de onları ecdadın bir emaneti olarak görüyoruz. Abeşe Türklerinin yaşadığı bölgede açılacak olan su kuyumuz 4 metreküp demir depolu, 300 metre sondajlı, elektrik pompalı, 16 çeşmeli ve güneş enerjili özelliğe sahip olmakla birlikte milyonlarca ihtiyaç sahibi kardeşimize ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Çad Ümmet-i Muhammet Su Kuyumuzun açılmasına destek olan hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu
Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu
Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu
Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu

Muhammed Hüseyin, Osmanlı, Türk, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çad'daki Abeşe Türkleri temiz suya kavuştu - Son Dakika


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