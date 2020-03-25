Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı - Son Dakika

Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yaygınlaşmasının önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda zemin temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yaygınlaşmasının önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlarda zemin temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kentin 4 merkez ilçesinde toplam 56 cadde ve bulvarı yıkayarak temizledi.


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeniyle kent genelinde dezenfekte işlemlerini sürdürürken, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda da zemin yıkama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Makine İkmal Sahasından sabah saatlerinde su arazöz araçlarıyla çıkarak, kentin farklı noktalarındaki cadde ve bulvarları yıkadı. Kent merkezinde Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli olmak üzere 4 ilçede toplam 56 noktada çalışmalar yürüten ekipler, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu noktaları, korona virüs salgınının yaygınlaşmasının önüne geçmek amacıyla temizledi.


"Temel amacımız bu süreci en az hasarla atlatabilmek"


Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Murat Eren, korona virüs salgını nedeniyle temas edilen noktalar ve hava akışında gerçekleştirdikleri dezenfekte işlemlerinin yanı sıra cadde ve bulvarlarda da zemin temizliği yaptıklarını belirterek, "Amacımız salgına neden olabilecek ortamlarda temizlik çalışmalarımızı hassasiyetle yapmaktır. Zemindeki temizlik çalışmalarını yapabilmek için 10 tane arazöz aracı ve 20 personel ile Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bulvar, cadde ve özellikle de kalabalığın sık kullandığı noktalarda zemin temizliği çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temel amacımız, temiz bir çevre ve temiz bir toplum oluşturarak bu süreci en az hasarla atlatabilmek" dedi.


Ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşların kalabalık halinde sıkça kullandığı Silifke, Zeytinli Bahçe, Çakmak, Mimar Sinan, İsmet İnönü, Viranşehir, Babil ve Cengiz Topel gibi caddelerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal, Turgut Özal, Okan Merzeci ve Adnan Menderes gibi bulvarlarda zemin temizliği yaptı. Ekipler, ayrıca Karaduvar, Liman, Hal ve 2. Çevre Yolu gibi hatlarda da temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:44:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cadde ve bulvarlar korona virüse karşı yıkandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]