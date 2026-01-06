Caddebostan Sahili'nde Dalga Faciası - Son Dakika
Caddebostan Sahili'nde Dalga Faciası

Haberin Videosunu İzleyin
Caddebostan Sahili\'nde Dalga Faciası
06.01.2026 20:18
Caddebostan Sahili\'nde Dalga Faciası
Haber Videosu

Lodos nedeniyle dalgalara kapılan 3 kişi kayalıklara çarparak yaralandı. Tedavi altındalar.

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde denize girdikleri sırada kuvvetli lodos nedeniyle yükselen dalgalara kapılarak kayalıklara çarpan 3 kişi yaralandı.

Olay, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle bir anda yükselen dalgalara kapıldı.

DALGALAR KAYALIKLARA SAVURDU

Lodos nedeniyle sahilde etkisini artıran dalgalar, denize giren Yavuz C., Haluk Ç. ve Nusret M.'yi kayalıklara savurdu. Sert şekilde kayalıklara çarpan yüzücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sahilde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan Yavuz C. ve Haluk Ç.'nin sırt, bacak ve bel bölgelerinde derin yaralar oluştuğu; tedavilerinin evlerinde sürdüğü öğrenildi. Bacağında kırık tespit edilen Nusret M.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Caddebostan Sahili, Yerel Haberler, Güvenlik, Kadıköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Caddebostan Sahili'nde Dalga Faciası - Son Dakika

SON DAKİKA: Caddebostan Sahili'nde Dalga Faciası - Son Dakika
