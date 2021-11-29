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Çağdaş Yaşamlıları Gülümseten Maraton Finali - Son Dakika

Çağdaş Yaşamlıları Gülümseten Maraton Finali

29.11.2021 11:27
Çağdaş Yaşamlıları Gülümseten Maraton Finali

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda "Bir Işık da Siz Yakın!" projesi için koşarak 270 üniversite öğrencisine burs sağladı.

"Bir Işık da Siz Yakın!"projesinden üniversitede okuyan ancak maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimini devam ettirmekte zorlanan öğrenciler yararlanabiliyor.

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na 120 şubeden gönüllü, üye, bağışçı olan 284 koşucusuyla katılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 4095 kampanya bağışçısının desteğiyle 852.345 TL elde ederek 270 öğrenciye burs desteği sağladı. ÇYDD İzmir Şubesi de aralarında İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, ÇYDD İzmir Şubesi İktisadi İşletme Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kaya'nın da yer aldığı 9 gönüllü koşucudan oluşan takımıyla maratonda yerini aldı. ÇYDD İzmir Şubesi Takımı; toplanan bağış miktarına göremaratonugenel koşu grupları sıralaması içerisinde 12., Derneğin koşu grupları içerisinde ise 2.sırada tamamladı. Bağışçı sayısına göre 328 bağışçı desteğiyle, Derneğin koşu grupları içerisinde en fazla bağışçı desteği olan koşu takımı oldu.

Maraton konusunda değerlendirme yapan ÇYDD İzmir Şube Başkanı Onur H. Ertürkan,

"43. İstanbul Maratonuna Derneğimizin "Bir Işık da Siz Yakın!" projesi ile katılarak,üniversite öğrencilerine şube olarak 100.000 TL burs desteği sağlama hedefi koymuştuk. Derneğimizin çatısı altında İzmir Şube takımı olarak ilk kez katıldığımız bu maratonda toplanan 100.885 TL bağışla hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu maratonda toplanan bağışlarla 31 öğrencinin geleceğine ışık yakan,gönüllü 9 koşucumuza, bağışçılarımıza, organizasyon boyunca emek veren tüm gönüllü Çağdaş Yaşam Dostlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

ÇYDD İzmir Şubesi adına maratonda koşan Gönül Kaya ise; "İyilik Peşinde Koş" organizasyonu kapsamında ''İstanbul Maratonu 2021'' etkinliğine katılan sanal koşucular içinde yer almanın heyecanını, sevincini ve sonucunu sizlerle paylaşmanın mutluluğu içindeyim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi adına diğer arkadaşlarımızla birlikte katıldığım bağış kampanyası süresince yürekten desteklerini aldığım emekçi Çağdaş Yaşamlı gönüllülerimize, her geçen gün katkılarını arttıran yılmaz bağışçılarımıza, teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin aydınlık geleceğine giden yola döşenen taşlardan biri olarak değerlendirdiğimiz ÇYDD projelerinden ''Bir Işık Da Siz Yakın'' Burs Projesi kapsamında hep birlikte yaktığımız ışıkları her geçen gün çoğaltmak dileğiyle. Sevgi ve saygılarımla" cümleleriyle duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Şubenin bağışçılarından biri olarak maratonda ÇYDD İzmir Şubesi takımı adına koşan Tuna Özoğuz ise duygularını "Güzel ve anlamlı bir amaç için parçası olduğum bu organizasyon, çok değerli bir tecrübe ve anı olarak hep aklımda kalacak. Kazanılan desteklerin devamını getirmek adına, nicelerine katılmak için sabırsızlıkla gelecek seneyi bekliyorum" sözleriyle ifade etti.

Maratonun bir diğer koşucusu İzmir Şube'nin emektar çalışanlarından Nuret Çalıcı da; "Bağış kampanyası ve koşu çalışmalarına katılmamı sağlayan, motivasyon kaynağım, bir bilim insanı olarak Türkan Saylan hocamızın yaşamı ve yaptıklarıdır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul Maratonu, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çağdaş Yaşamlıları Gülümseten Maraton Finali - Son Dakika


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