Çağla Büyükakçay Çeyrek Finalde Elendi
7 dakika önce
ANKARA / DHAAvustralya'nın başkenti Canberra'da yapılan ITF 25K Turnuvası'nda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon'a kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvayı çeyrek finalde noktaladı.
ANKARA/ DHA
Avustralya'nın başkenti Canberra'da yapılan ITF 25K Turnuvası'nda 1 numaralı seri başı Priscilla Hon'a kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvayı çeyrek finalde noktaladı.
Turnuvada bir önceki turda etkileyici bir geri dönüşe imza atan Çağla, yarı final karşılaşmasında mücadele ettiği dünya 136 numarası rakibine iki set sonunda kaybetti.
Ev sahibi ülkeden Hon karşısında korttan 7-6, 6-4 yenik ayrılan Büyükakçay, toprak zeminli organizasyondaki mücadelesini son 8'de tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: DHA
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