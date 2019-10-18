Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
Son Dakika Spor Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde

1 saat önce

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Kiskut Açık turnuvasında yarı finale adını yazdırdı.

Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde, System.String[]

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Kiskut Açık turnuvasında yarı finale adını yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki toplam 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ter döken milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Çağla Büyükakçay, turnuvada yarı finale çıktı.

Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan milli tenisçi, sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile karşılaşacak.

Çağla Büyükakçay, Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, 8 haftada 8 farklı 11 ile maça başladı!
Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde ilk gol geldi! Maurizio Sarri, asker selamı veren Merih Demiral hakkında konuştu! Serdal Adalı'dan Talisca açıkması: Ekonomik sıkıntıları çözersek gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]