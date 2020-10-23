ÇAĞLA ŞIKEL'E E-POSTA İLE TEHDİT MESAJINA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

ÇAĞLA ŞIKEL'E E-POSTA İLE TEHDİT MESAJINA SUÇ DUYURUSU
23.10.2020 16:33
ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, "Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim" şeklinde e-posta mesajıyla tehdit edilmesi üzerine savcılığa şikayette bulundu.
ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel
, "Seni ve çocuklarını bu gece öldüreceğim" şeklinde e-posta mesajıyla tehdit edilmesi üzerine savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, Şıkel'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Çağla Şıkel, 17 Ekim'de gönderilen e-posta ile ölümle tehdit edildi. Şıkel'e kimliği belirsiz bir kişi tarafından, harflerden oluşmuş uydurma bir e-mail adresiyle tehdit mesajı gönderildi. "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını öldüreceğim bu gece" yazılı mesaj üzerine korkuya kapılan ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Mail atan kişinin IP numarasını ve e-mail görüntüsünü savcılığa sunan Şıkel, söz konusu kişinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak e-mail atan şahsın belirlenmesi için çalışmalar başlatılacak.
- İstanbul
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