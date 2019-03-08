Son Dakika Haberleri: Cahit Terzi: "Menemen Belediyespor Maçını Kazanarak Çıkışımız Devam Edecek"

Cahit Terzi: "Menemen Belediyespor Maçını Kazanarak Çıkışımız Devam Edecek"

31 dakika önce

Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, hafta sonu konuk edecekleri lider Menemen Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cahit Terzi:
Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, hafta sonu konuk edecekleri lider Menemen Belediyespor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi, hafta sonu zor bir maçın kendilerini beklediklerini söyleyerek, Menemen Belediyespor maçını kazanarak çıkışlarının süreceğini söyledi. Terzi, "Hafta sonu zor bir maç bizi bekliyor. Menemen şuan grubumuzda lider. Bizde sahaya bunun bilicinde çıkacağız. Menemenin iyi bir kadrosu var. Güçlü bir takım. Bizde güçlü bir takımız. Onları yenecek güçteyiz. Eğer onları yenersek çıkışımız devam edecek. Kazanmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız" dedi.

"Çok iyi mücadele ettik"

Tokatspor maçında da çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Terzi, "Tokatspor maçında gerçekten oyuncularımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele ettiler. Kazanmak için herşeyleri ortaya koydular. Ben oynadığımız futboldan da memnunum. O maçta tek eksik goldü ve kaptan Mert Caymaz'la golü buldu. 3 puanı almanın sevincini yaşıyoruz. İnşallah çıkışımızı Menemen maçında da devam edecek" diye konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Zonguldak, Menemen Belediyespor, Menemen, Spor
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