Çakalburnu Lagünü'nde oksijen tükendi, balıklar öldü

İZMİR'de İnciraltı Sahili'ndeki Çakalburnu Lagünü'nde balık ölümleri yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, ölümlerin denizdeki oksijenin azalmasına bağlı olduğunu söyledi.

İzmir İnciraltı Sahili'nde binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve son dönemde deniz marullarıyla gündeme gelen Çakalburnu Lagünü'nde balık ölümleri oldu. Kıyıda çok sayıda balık ölüsü ihbarını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplama işlemi başlattı. Balık ölümlerinin nedeniyle ilgili açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, aynı ölümlerin daha önce de yaşandığını ifade ederek hava sıcaklıklarındaki ani değişimlerin bu sonucu doğurabildiğini söyledi. Doç. Dr. Bizsel, "Mayıs ayında haziran sıcakları oldu. Bu durum biyolojik döngüyü etkiliyor. Sığ alanlarda sıcaklık çok artınca küçük mikroskobik canlılar hızla üremeye başlıyor ve bunun için gerekli olan besin maddelerini hızla tüketiyor. Ortamdaki oksijen çok hızlı tükeniyor. Bunun sebebi normalde aşamalı olarak ısınan hava koşullarının birden değişmesidir. Bu durum lagün gibi küçük alanlarda olursa balıklar dışarı kaçma şansı bulamadığı için ölebilir" dedi.