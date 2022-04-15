"Çakar Çetesi" kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş - Son Dakika
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"Çakar Çetesi" kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş

15.04.2022 11:24

Adana'da "Çakar Çetesi" olarak adlandıran organize suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu kullandığı için krize girip intihar ettiğini ileri sürdükleri akrabaları Sultan Çakar'ı öldürdükleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

27 KİŞİ YAKALANDI

Liderliğini Tarık Çakar'ın yaptığı öne sürülen örgüte yönelik 11 Nisan sabahı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27'si yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

'Çakar' çetesi, polise ihbarda bulunacak akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş

İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GENÇ KIZI ÖLDÜRMÜŞLER

Örgüt üyelerinin 13 Haziran 2021'de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği kayıtlara geçen Sultan Çakar'ı öldürdükleri de ortaya çıktı. Olay gecesi Sultan Çakar'ın, karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

'Çakar' çetesi, polise ihbarda bulunacak akrabaları Sultan'ı da öldürüp intihar izlenimi vermiş

OTOPSİ YAPILMAMIŞ

Karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Çakar'ın, otopsi yapılmadan defnedildiği bildirildi. Ailesinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle krize girip intihar ettiğini iddia ettiği Çakar'ın, çevresiyle örgüt hakkında konuştuğu ve polise ihbarda bulunacağını söylediği öne sürüldü.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarık Çakar'ın da olduğu 19 kişi tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çakar Çetesi' kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş - Son Dakika


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11:24 "Çakar" çetesi, kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş
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