Çakırözer, Bakırköy Kadın Cezaevi'nde Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Gezi Davası'nda tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'i ziyaret etti. Çakırözer, Özerden'in 52 gündür tek kişilik hücrede kaldığını söylediğini; Çiğdem Mater Utku'nun ise "İki aydır tek başına kalan Mine ile bir araya gelme talebimiz karşılanmıyor. Biz de Mücella Hanım ile toplam 9 metrekarelik bir yerdeyiz. Yaşam alanımız 4 metrekare" dediğini aktardı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Gezi Davasında haklarında hapis cezasına hükmedilen ve tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'i ziyaret etti.

Çakırözer'in ziyaretin ardından yaptığı açıklamada aktardığına göre Yapıcı, Mater Utku ve Özerden; Gezi Davası'nın 600 sayfalık gerekçeli kararının kendilerini hukuksuz cezalandırdığını ifade etti.

Özerden, "Bakınca yüzlerce sayfalık karar. Ama aynı paragrafları kes yapıştır yapmışlar. Her paragrafın sonunda 'tespit edilmiştir' yazıyor. Ama tespit edilen ortada tek delil yok" dedi. Çiğdem Mater Utku ise "Sosyal medya paylaşımlarım delil gösterilmiş ama benim sosyal medyam yok" dedi. Mücella Yapıcı ise "600 küsur sayfalık karar yazmışlar. Ama içinde 50-60 sayfa FETÖ'yü anlatıyor. 'Ne alakası var diyoruz' ama nafile. Somut, anlamlı olabilecek tek bir delil yok" açıklamasını yaptı.

"52 GÜNDÜR TEK KİŞİLİK HÜCREDEYİM"

Çakırözer, 52 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Özerden'in şu açıklamalarını paylaştı:

"Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater ile birlikte kalma yönündeki taleplerimize cezaevi ısrarla yanıt vermiyor. Bizi bir koğuşta birleştirmedikleri için diğer mahkumların faydalandığı haklardan faydalanamıyoruz. Verilen kurslara katılamıyoruz, video ile görüşme hakkından yararlanamıyoruz. Çok sınırlı bir arada olabiliyoruz. Genelde dilekçelerimize yanıt alamıyoruz. 12 Mayıs'ta yaptırdığım kan tahlil sonuçlarım her türlü talebime rağmen hala bana verilmiş değil. Düzenli kullandığım vitaminimi almama izin vermiyorlar, onun yerine çocuk vitamini veriyorlar."

"MÜCELLA HANIM İLE TOPLAM 9 METREKARELİK BİR YERDEYİZ"

Çiğdem Mater Utku, başta sağlık olmak üzere birçok konuda cezaevine ilettikleri sıkıntılarına çözüm bulunamadığını vurgulayarak "Her gün birkaç dilekçe veriyoruz. Ama sağlığım için gerekli vitaminlerimi 2 aydır alabilmiş değilim. İki aydır tek başına kalan Mine ile bir araya gelme talebimiz karşılanmıyor. Biz de Mücella Hanım ile toplam 9 metrekarelik bir yerdeyiz. Yaşam alanımız 4 metrekare. Sağlık konusundaki dilekçe ve taleplerimize duyarsızlar. Kan testimin sonuçlarını görmek için kaç dilekçe vermek zorunda kaldım. Mine hala göremedi. Sağlığım için gerekli olan düzenli kullandığım destekleyici vitaminleri iki aydır alabilmiş değilim" dedi.

"GEZİ DAVASI TUTUKLULARI DERHAL ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALI"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Çakırözer, "Düşünce suçluları, siyasi yargılamalar Türkiye'nin ayıbı olmaya devam ediyor. Gezi Davası tutuklularına yönelik bu hukuksuzluk derhal bitirilmelidir. Bu sürede de onların cezaevinde yaşadıkları haksızlıklar karşısında insani koşulları sağlamak bu devletin görevidir. Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve mahkumların başta sağlık koşulları olmak üzere her alanda insani muamele görmeleri zorunluluktur. Bir an önce bu haksızlıklar, hukuksuzluklar bitmeli, Gezi davası tutuklulukları derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır" dedi.