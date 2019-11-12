Son Dakika Haberleri: Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar
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Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar

6 saat önce

Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.

Çaldıkları tablet ve bileklikle yakalandılar, System.String[]

Gaziantep'te 4 şüpheli, bir evden çaldıkları değerli eşyalarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Cabi Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 1 tablet, 1 şarj cihazı, bir miktar para ve 1 bileklik ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada malzemelerin aynı mahallede bir evden çalındığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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