Çaldıran Belediyesinden yol yapım çalışması

Van'ın Çaldıran Belediyesince başlatılan stabilize yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce kırsal mahallelerde yolları kullanılamaz durumda olan yerleşim yerlerinde yapılan aplikasyonun ardından stabilize yol çalışmaları yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaz sezonunda yapılan toplamda 55 kilometrelik stabilize yol çalışması tamamlandı. Çaldıran Belediyesi ekipleri, mahalle arasındaki cadde ve sokaklarda kullanılamaz durumda olan yollarda stabilize yaparak, gelecek yaz sezonunda bordürlü kilitli parke taşı döşeyerek halkın rahat bir şekilde ulaşımına katkı sunmayı planlıyor.



Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve kırsal mahalleleri yaşanılabilir birer yerleşim yeri haline getirmeyi düşündüklerini ifade eden Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde bulunan mahallelerimizi gezerek halkımızla istişarelerde bulunduk. Burada eksik olan yol hizmetlerini tespit ettik. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan aplikasyonun ardından stabilize yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu yaz sezonunda merkez ve ilçe kırsalında bulunan mahallelerimizde toplamda 55 kilometrelik stabilize yol çalışmamızı tamamlayarak, buralara bin 800 metre koruge boru döşeyerek su akıntılarına yön verdik. Amacımız merkez ve kırsalında kilitli parke taşı yolları bulunmayan bir Çaldıran'ı inşa etmektir. Belediyemizin yaptığı tasarruf tedbirleri sonucunda elde ettiğimiz birikimlerle halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Yaptığımız son çalışmayla Sarıharman Mahallemizdeki çalışmayı tamamlayarak Recep Tayyip Erdoğan ve Tekindere mahallelerimizde çalışmalarımız devam etmektedir. Üç mahallemizin toplamında yaklaşık 13 kilometrelik stabilize yol çalışmamız devam etmektedir. Karların yağmasından önce bu yollarımızı da tamamlayarak halkımızın rahat bir şekilde ulaşım yapmasına katkı sunmuş olacağız. Hedefimiz yaz sezonunda altyapısı yapılan stabilize yollara bordürlü kilitli parke taşlarını döşeyerek, mahallelerimizi yaşanabilir birer yerleşim yeri haline getirmektir" dedi. - VAN