California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde - Son Dakika

California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde

17.10.2020 13:07

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında annesiz kalan iki yavru dağ aslanı Oakland Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınlarında annesiz kalan iki yavru dağ aslanı Oakland Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Shasta County'de orman yangınları devam ediyor. Bölgedeki Zogg yangınında alevler 56 bin dönümlük alanı küle çevirirken 4 kişi hayatını kaybetti, 204 bina da kullanılamaz hale geldi. Orman yangınları, iki dağ aslanını da annesiz bıraktı. Yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan dağ aslanları Oakland Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yetkililer, yaklaşık 5 hafta olduğu tahmin edilen iki dağ aslanının sağlıklı göründüğünü ve onlara kalıcı bir ev bulunana kadar hayvanat bahçesinin onlar için sevgi dolu geçici bir yuva olacağını belirtti.

-İHA-

California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde
California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde
California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde
California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde

Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, California, Oakland, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel California'daki yangında annelerini kaybeden dağ aslanları hayvanat bahçesinde - Son Dakika

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