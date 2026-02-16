İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı - Son Dakika
İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı
16.02.2026 19:51  Güncelleme: 20:10
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı araçla yakıt aldığı esnada polisi gören sürücü, kaçarken yakıt pompa tabancasını kopardı. Kovalamaca esnasında aydınlatma direğine çarpan sürücü ve yanındaki kişi kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonet, yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi.

POLİSİ GÖRÜNCE GAZA BASTI

Şahsın davranışlarından şüphelenen pompa görevlisi, istasyona gelen polise haber verdi. Yakalanacağını anlayan kamyonet sürücüsü, gaza basarak yakıt pompa tabancasını koparıp kaçtı. Polis ekibi de kamyonetin peşine düştü.

KAÇARKEN DİREĞE ÇARPTI

Kovalamaca yaklaşık 1,5 kilometre sonra Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak'ta son buldu. Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaya olarak kaçtı.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Plakası sahte olduğu ortaya çıkan kamyonetin İstanbul'dan çalındığı ve jandarma tarafından birkaç gündür arandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çalıntı kamyonetle hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

