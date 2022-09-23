Bakan Bilgin: "( EYT ) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, Vedat Bilgin, Hak İş, EYT, Güncel, Son Dakika

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