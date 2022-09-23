Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanI Vedat Bilgin'in HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanI Vedat Bilgin'in açıklamaları ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaretinde konuştu.
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Bakan Bilgin: "(EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."
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