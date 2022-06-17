Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı

17.06.2022 09:36

Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı Kocaeli'de Dubai Port adlı liman işletmesindeki bir gemide çalışan personel, 5 metre yükseklikten ambara düştü.

Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de Dubai Port adlı liman işletmesindeki bir gemide çalışan personel, 5 metre yükseklikten ambara düştü. Yaralanan işçinin kurtarılma anları amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, dün 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Dubai Port Liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih K. adlı çalışan, limandaki bir gemide yaptığı çalışma esnasında 5 metreden ambara düştü. İş kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde yaralı işçi düştüğü ambardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları kazayı duyunca hastaneye akın etti. Öte yandan, yaralanan işçinin kurtarılma operasyonu amatör kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, işçinin oldukça dar bir yere düştüğü görüldü.

Polis, iş kazası ile ilgili inceleme başlattı.

Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı
Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı
Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı
Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı
Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten düşen işçi böyle kurtarıldı - Son Dakika

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