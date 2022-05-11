Çalıştığı mağazayı e-ticaret üzerinden dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da bulunan bir elektronik ev eşyaları mağazası çalışanı, mağazanın farklı internet siteleri üzerinden aldığı siparişleri, teslimat için kargoya verileceği esnada iptal ederek firmayı 217 bin TL zarara soktu. Olayın anlaşılması üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan mağaza çalışanının evinde yapılan aramada 20 adet elektronik ev eşyası ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; ürünlerin farklı internet alışveriş siteleri üzerinden sipariş edildiği, iptal işleminin kargo aşamasında yapıldığı için sisteme geç düştüğü, bu yüzden kargo firması yetkililerince ürünün teslim edildiği, firmanın bu yöntemle toplamda 217 bin TL zararının olduğu; siparişi oluşturup sonradan iptal ederek ürünleri teslim alan şahsın ise iş yeri çalışanı M. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Olayın anlaşılması üzerine şüpheli şahıs, 10 Mayıs Salı günü düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada, 20 adet elektrikli, elektronik ev eşyaları ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli şahıs, adliyeye sevk edilecek.

(İHA)