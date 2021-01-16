Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu - Son Dakika

Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu

16.01.2021 12:59

Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu -Sivas'ın Altınyayla ilçesinde babalarına ait lokantada çalışan üniversite öğrencisi Mevlüde Keskin ve lise öğrencisi Gülden Keskin kardeşler, marifetleriyle 40 yıllık ustalara taş çıkartıyorlar.

Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu

- Sivas'ın Altınyayla ilçesinde babalarına ait lokantada çalışan üniversite öğrencisi Mevlüde Keskin ve lise öğrencisi Gülden Keskin kardeşler, marifetleriyle 40 yıllık ustalara taş çıkartıyorlar.

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde babalarına ait lokantada çalışan üniversite öğrencisi Mevlüde Keskin ve lise öğrencisi Gülden Keskin kardeşler, marifetleriyle 40 yıllık ustalara taş çıkartıyorlar.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde lokanta işleten Muammer Keskin, açtığı lokantanın fırın ve mutfağında çalıştıracak pide ustası bulamadı. Çaresiz kalınca 2 kızıyla birlikte çalışmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır lokantada babalarına yardım eden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Mevlüde Keskin ve lise öğrencisi 18 yaşındaki Gülden Keskin, kısa sürede öğrendikleri meslekleri ile 40 yıllık ustalara taş çıkartıyorlar. Lokantalarda erkek fırıncı ustası görmeye alışkın olan vatandaşlarsa Keskin kardeşleri ellerinde fırın küreğiyle görünce şaşkınlık yaşıyor.

"Müşteriler bizi fırında görünce şaşırıyorlar"

Mevlüde Keskin, ellerinde kürekle gören vatandaşların şaşkınlık yaşadığını belirterek fırının sıcağının kendilerini zorladığını söyledi. "Babamın lokantası var, 3 yıldır işletiyoruz. Okula gidip, geldiğimde babama yardım ediyordum. Şimdiyse okullar kapandığı için devamlı olarak babama yardım ediyorum. Babam fırın yaptırdı, usta bulamadı. O yüzden biz öğrendik, biz yapıyoruz. Kardeşim lahmacun yapıyor, biz etli ekmek yapıyoruz. Ekmek ve pide yapıyoruz. Zor değil, kolay. Müşteriler bizi fırında görünce şaşırıyorlar. Fırınlarda sürekli erkek çalıştığı için kadın usta görmek şaşırtıyor. Fırının sıcağı bizim için çok zor oluyor ama alıştık" dedi.

Gülden Keskin, okuldan geriye kalan zamanlarında babasına yardım ettiğini belirterek, "Altınyayla lisesinde okuyorum, 12. Sınıf öğrencisiyim. Öğle saat 12'ye kadar lokantada babama yardım ediyorum sonra işe gidiyorum. Ben babamla birlikte yemek yapıyorum, salata yapıyorum, ızgara çeşitleri yapıyorum. Fırında da lahmacun, kıymalı pide ve ekmek yapıyorum. Biraz zorluğu var ama çok zor olmuyor. Genelde memurların anneleri burada olmadığı için bizim elimizden yemek onları mutlu ediyor" dedi.

"İkisi de tam bir usta"

Kız kardeşlerin ağabeyi Kazım Keskin, kardeşlerinin 3 yıllık süreçte ustalaştığını belirterek, "Usta bulamadık, kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Kardeşlerim sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Şuanda ikisi de tam bir usta. İşimizi çok hafifletiyorlar, bize çok yardımları dokunuyor. Birisi fırınla ilgileniyor, bir tanesi de sulu yemek, salata, çorba gibi hazırlıkları yapıyor. Bende paket servis yapıyorum" şeklinde konuştu.

Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu
Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu
Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu
Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu

Muammer Keskin, Üniversite, Altınyayla, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çalıştıracak personel bulamadı, kızları mesai arkadaşı oldu - Son Dakika


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