Çameli'de online oyun turnuvası düzenlendi

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda hızlı bir yükseliş göstererek öne çıkan online oyununun ödüllü turnuvası, Denizli'nin Çameli ilçesinde ilk kez gerçekleşti. 50 takımın katıldığı turnuvanın finali yapıldı. Finalde 56 puan alan Royal Gang takımı birinci oldu.

Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından bir tanesinin turnuvası, Çameli Belediyesi'nin de desteği ile Çameli Gençlik Topluluğu tarafından düzenlendi. Ödüllü turnuvaya 4'er kişilik ekiple 50 takım katıldı. Turnuvanın ilk ayağında 25'er takımla 2 odada oynanan oyunun turnuvasında finale 16 takım kaldı.

Final gecesinde yarışan 16 takımda 64 kişi kıran kırana bir mücadele verdi. Final mücadelesinde 56 puan alan Royal Gang takımı birinci olurken, 38 puanla Team Cry takımı ikinci, 35 puan alan Judge takımı üçüncü oldu. Çameli Gençlik Topluluğu Lideri Tunahan Gencel yarışmadan memnun olduklarını dile getirerek, "Çameli Belediyesi tarafından desteklenen ve Çameli Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen PUBG turnuvamıza, Çameli genelinde 50 takımla 200 gencimiz katıldı. 200 gencimizin katıldığı turnuvada 2 oda kurularak 100'er kişilik ekiple ilk ayağımızı gerçekleştirdik. Finale 32 kişiden oluşan 2 oda arasında 8'er takımımız yükseldi. Toplamda 16 takım ile 64 gencimiz yarıştı. Yılbaşından sonra ödül olarak belirlediğimiz 600 UC veya Royale Pass birinci olan takımımızın oyun hesaplarına eklenecektir. Desteklerinden dolayı belediye başkanımız Cengiz Arslan'a teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ