Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti - Son Dakika
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Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti

05.06.2022 10:22
Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti

Denizli'nin Çameli ilçesinden havalanan 26 yaşındaki genç paraşütçü, Burdur'a iniş yaptığı sırada ayağından yaralanan sporcu, UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çameli ilçesinden havalanan 26 yaşındaki genç paraşütçü, Burdur'a iniş yaptığı sırada ayağından yaralanan sporcu, UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından 29 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Denizli'nin Çameli ilçesinde 2150 rakımlı Yaylacık Yamaç Paraşütü Pistinde düzenlenen "Çameli Bahar Mesafe Yarışması" çerçevesinde paraşütü ile havalanan Emine İ. (26), Burdu ili Yusufça Kasabası Yaylası'na mecburi iniş yapmak zorunda kaldı. Ayağından yaralanan genç paraşütçünün imdadına UMKE ekibi yetişti. Gölhisar ilçesindeki yarışmada görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Gölhisar Yusufça Kasabası Yaylası'nda sağ ayağından yaralanan yamaç paraşütü sporcusuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sporcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti
Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Denizli, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli'den uçan paraşütçünün imdadına Burdur UMKE yetişti - Son Dakika
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