Son Dakika Haberleri: Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı
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Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı

1 saat önce

İSLAM ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld ile arkadaşlarının, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki El Furkan Camisi önünde izinsiz İslam karşıtı afişler dağıtmasına semt sakinleri ve cami cemaati tepki gösterdi.

Cami önünde İslam karşıtı afiş dağıtan PEGIDA yine kavga çıkardı, System.String[]
İSLAM ve göçmen düşmanı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld ile arkadaşlarının, Hollanda'nın Eindhoven kentindeki El Furkan Camisi önünde izinsiz İslam karşıtı afişler dağıtmasına semt sakinleri ve cami cemaati tepki gösterdi. Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam karşıtı grub provokasyon eylemlerine bir yenisini eklemek için, Eindhoven kentinde daha çok Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtmaya başladı. Semt sakini bir Hollandalı ile kavga eden grup üyeleri bölgeden kaçarken, grubun lideri Wagensveld polise sığınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Olayda kimse gözaltına alınmadı.





RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ DE OLAY ÇIKARMIŞLARDI

PEGIDA hareketi, aynı cami önünde ramazan ayının ilk günü gösteri yapmak istemiş ve arbede çıkmıştı. Polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle de gösteriden vazgeçmişti.

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma salı günü, PEGIDA'nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda 19 Haziran'da eylem yapmasına izin vermişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:08 
Hollanda, kavga, Eindhoven, Güncel
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