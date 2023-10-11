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Camide içki şişeli fotoğraf paylaşan genç hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Camide içki şişeli fotoğraf paylaşan genç hapis cezasına çarptırıldı

Son Güncelleme: 11.10.2023 14:44

Sosyal medyada camide içki şişeli fotoğraf paylaşan Safa Yasin Ö., 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar sonrası sanık tahliye edildi.

İstanbul'da camide alkol aldığı görüntüleri paylaşan sanık 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Safa Yasin Özbakır tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Savunmasını yapan sanık Özbakır, söz konusu paylaşımı genellikle gayrimüslim kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu bir uygulamada yaptığını savundu.

Paylaşımı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini kaydeden Özbakır, "Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünün Müslüman olduğu değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Özbakır, başta Müslüman kesimden özür dilediğini belirterek, herkesten özrünü kabul etmelerini dilediğini söyledi.

İLK MAHKEMEDE KARAR ÇIKTI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özbakır'ı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Özbakır'ın tahliyesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Eylül'de bir sosyal medya platformunda "kondopolos" rumuzlu kullanıcı tarafından camide alkol kullanıldığına ilişkin paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, saat 14.48'de ise elinde bir spor çanta ile camiye girdiği aktarılan iddianamede, sanığın içeride kameranın açısından çıkıp sosyal medya için fotoğraf çektiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Safa Yasin Özbakır'ın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: DHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet, İstanbul, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide içki şişeli fotoğraf paylaşan genç hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camide içki şişeli fotoğraf paylaşan genç hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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