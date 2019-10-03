Son Dakika Haberleri: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
Son Dakika Güncel Haber

"Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

45 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş'u, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Veysel Işıldar'ı makamında kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş'u, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Veysel Işıldar'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş'u 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Müftü Işıldar beraberinde Müftü Yardımcısı Fikriye Erkan ile ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bir süre Işıldar ile görüşen Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, müftülük personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Işıldar ise hafta etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" temasını ön plana çıkaracaklarını ifade etti.

Hafta kapsamında cami gençlik buluşması, kitap dağıtımı, öğrencilere yönelik cami gezisi gibi etkinliklerin yanında konferansta düzenleyeceklerini kaydetti.

Malatya Valisi, Müftü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardeşlerin kavgasında silahlar konuştu, ortalık ayağa kalktı
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:19:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]