Malatya Valisi Aydın Baruş'u, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Veysel Işıldar'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş'u 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Müftü Işıldar beraberinde Müftü Yardımcısı Fikriye Erkan ile ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bir süre Işıldar ile görüşen Baruş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, müftülük personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Işıldar ise hafta etkinlikleri kapsamında "Cami ve Hayat" temasını ön plana çıkaracaklarını ifade etti.

Hafta kapsamında cami gençlik buluşması, kitap dağıtımı, öğrencilere yönelik cami gezisi gibi etkinliklerin yanında konferansta düzenleyeceklerini kaydetti.