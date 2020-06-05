Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Kütahya'da cuma namazı ikinci kez kılındı. Kent merkezinde Ulu cami başta olmak üzere belirlenen camiler ve alanlarda cuma namazı kılındı. Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na Simav ve Emet ilçelerinde ise futbol sahalarına seccadeleriyle gelen vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.