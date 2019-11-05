Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Laboratuvarı törenle açıldı

Eskişehir'in eğitim alanında birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından ekipman desteği sağlanarak düzenlenen Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Laboratuvarı'nın açılışı törenle gerçekleştirildi.



Açılışa; Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı İlçe Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fen Laboratuvarının açılış kurdelesini kesen Vali Çakacak, Eskişehir eğitimine verdiği desteklerden dolayı TEI Genel Müdürü Akşit'e ve ekibine teşekkür etti. TEI'nin savunma sanayimizin için önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Vali Çakacak, daha sonra 12. sınıf öğrencilerin laboratuvar dersine katıldı. Bu esnada soğan kök ucu, meristem hücresi mitoz bölünmesini mikroskoptan inceleyen Vali Çakacak, öğrencilere gelecek hayatları ile ilgili çeşitli nasihatlerde bulundu. Öğrencilerle eğitim öğretim üzerine sohbetler eden Vali Çakacak, eğitim hayatının önemine değinerek öğrencilere hayatlarında hedefler koymalarını, milli ve manevi değerlerine bağlılık içerisinde hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini tavsiyesi etti. Vali Çakacak, "Bizler, sizlere güveniyor, sizlerin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Aldığınız iyi bir eğitim, bilgi ve birikiminizi daha çok artıracak ve toplumda büyük bir saygınlığına sahip olmanızı sağlayacaktır. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin evlatlarısınız. Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine siz gençlerin sayesinde ulaşacaktır. Büyük bir devletin gençleri olarak hedefiniz de büyük olmalı. Bu ülkenin geleceğini sizler belirleyeceksiniz" dedi.



Daha sonra 4006 TUBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrencilerin projelerini inceleyen Vali Çakacak, ardından okulun kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphanenin düzenlemesini yapan öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Çakacak, öğrencilere Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in 'Canım İstanbul' adlı şirini okudu.



Sonrasında ise Vali Çakacak ve beraberindekiler okulun öğretmenleriyle, öğretmenler odasında bir araya geldi. Ülke olarak eğitim alanında yüksek kaliteyi yakaladıklarını dile getiren Vali Çakacak, geleceğin teminatı olan çocukları ve gençleri en ideal şekilde yetiştirip geleceğe hazırlayan tüm öğretmenleri canı gönülden kutladı. Vali Çakacak, "Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeli, milli birliğimizin ne kadar büyük bir güç olduğunu çocuklarımıza her zaman anlatmalıyız. Çocuklarımıza sevgiyi ve saygıyı öğretmeli, onların insanlara sevgi penceresinden bakmasını sağlamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet olarak kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Ülkemiz ciddi oranda genç nüfusa sahiptir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi el birliğiyle geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bunu da, siz öğretmenlerimiz sayesinde başaracağız. Öğretmenlik gibi kutsal bir görevi büyük özveri içerisinde yerine getiren tüm öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.



Ardından öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Çakacak, öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafından sonra okuldan ayrıldı. - ESKİŞEHİR