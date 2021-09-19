Çamlık Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Denizli'de hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Çamlık Parkı'na giderek güzel havayı değerlendirdi.

Hava sıcaklığının bugün 34 derecenin üzerine çıktığı Denizli'de vatandaşlar, hafta sonunu Çamlık Parkı'na giderek değerlendirdi. Kavurucu sıcaklarda Denizliler, hafta sonunu parktaki gölge alanlarda dinlenerek geçirdi. Aileleriyle parklarda dinlenen vatandaşlar, yeşil alanlarda vakit geçirmekten çok memnun olduklarını ifade etti. Hafta sonunu yürüyüş ve piknik yaparak geçiren vatandaşlar sıcak ve renkli görüntüler oluşturdu. Parka ailesiyle birlikte gelen çocuklar ise güzel havanın tadını doyasıya yaşadı.

"Doğa ile iç içe yaşamak çok güzel oluyor"

Denizli Çamlık Parkı'na ailesiyle Honaz ilçesinden gelen Mustafa Yıldırım, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi. Yıldırım, "Biz ailecek sık sık parklara gelip piknik yapıyoruz. Havalar soğumaya başlıyor. Biz de ilk fırsatta geldik. Ailecek üstümüzde ki stresi ve yorgunluğu atıyoruz. yeşillik ve doğa ile iç içe yaşamak çok güzel oluyor. Bu tür yeşillik alanların yapılmasını destekliyoruz. Havaların sıcak olması bizi mutlu ediyor. Umarım böyle sıcaklıklar devam eder" diye konuştu.

Üniversitelerin açılmasıyla memleketi Muş'tan Denizli'ye okumaya gelen Muhammed Kezkeç, yol yorgunluğunu atmak için arkadaşıyla parka geldiğini söyledi. Kezkeç, "Denizli'ye yeni memleketim Muş'tan geldim. Üzerimde yol yorgunluğunu var. Bende bunu atmak için arkadaşımla beraber parka yürüyüş yapmaya geldim. Çok güzel bir ortam. Tüm yorgunluğum gitti" dedi. - DENİZLİ