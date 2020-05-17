Çan Belediye Başkanından vefat eden başkanlara vefa örneği - Son Dakika

Çan Belediye Başkanından vefat eden başkanlara vefa örneği

ÇANAKKALE - 1945 yılında kurulan ve bugüne kadar devam eden Çan Belediyesinde görev yapan ve vefat eden belediye başkanlarının mezarları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün girişimleriyle yenilendi.

1945 yılında Çan Belediyesinin kurulmasıyla belediye başkanı olan ve vefat eden Niyazi Çaneri, Mustafa Keçili, Hasan Özkurt, 14. Dönem milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapan Mesut Hulki Önür'ün, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün ailelerinden almış olduğu izinle Çan Belediyesi Şehir mezarlığındaki mezarları restore edilerek, aynı tip mezar oluşturuldu. Başkan Öz," Şehir Mezarlığımızda bulunan eski dönem belediye başkanlarımıza ait olan dört mezarı restore ederek tek tip mezar oluşturduk. Çanımızın gelişmesinde ve kalkınmasına ışık tutarak hizmet etmek gayesi ile vazifelerini yürütmüş kıymetli büyüklerimiz Mesut Hulki Ömür, Mustafa Keçili, Hasan Özkurt ve Niyazi Çaneri'ye ait kabirler yenilenerek aynı tip oldu. Eski başkanlarımıza ahde vefa örneğimizi gösterdik. Korona virüs sebebiyle ailelerini çağıramadık. Korona virüs tehlikesinin geçmesinden sonra belediye olarak, eski belediye başkanlarımızın ailelerini çağırarak mezarlıkta hocalarımız tarafından dua okutmayı düşünüyoruz" dedi.